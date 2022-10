11.238 Corona-Neuinfektionen am Samstag gemeldet

Am Samstag wurden 11.238 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Außerdem gab es zehn weitere Corona-Tote.

Die derzeitige Corona-Herbstwelle scheint das Plateau erreicht zu haben. Am Freitag gab es österreichweit 11.238 laborbestätigte Neuinfektionen, in der Woche zuvor waren es noch 14.390 gewesen.

Keine Angaben zu Covid-Spitalspatienten am Wochenende

Außerdem wurden zehn weitere Todesfälle gemeldet. Laut den aktuellen AGES-Zahlen gibt es österreichweit 136.833 laborbestätigt aktiv infizierte Menschen. Das waren am Samstag um 2.871 weniger als am Vortag.

Aktuelle Zahlen zu infizierten Spitalspatientinnen und Patienten sowie zu durchgeführten Testungen werden an den Wochenenden seit Ende September nicht mehr veröffentlicht. Diese Daten gibt es in Österreich nur noch von Montag bis Freitag.

Corona-Neuinfektionen in Österreich gehen leicht zurück

Die gestern registrierten 11.238 Neuinfektionen liegen unter dem Schnitt der vergangenen Woche, da kamen täglich 12.910 weitere Infizierte hinzu. Die Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 1.001 Fälle auf 100.000 Einwohner nach 1.035,9 am Vortag. In der derzeitigen Welle am höchsten war sie am vergangenen Sonntag mit 1.084,2 gewesen. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich bereits 5.331.324 laborbestätigte Fälle gegeben.