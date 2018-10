107 Jahre: Herzliche Gratulationen an älteste Favoritnerin Erika Wessetzky

Sie hat schon so einiges erlebt: Erika Wessetzky feiert heute als älteste Favoritnerin ihren 107. Geburtstag. Bezirksvorsteher Marcus Franz und Bezirksrat Johann Aigner reihten sich unter den Gratulanten ein.

Bezirksvorsteher Marcus Franz und Bezirksrat Johann Aigner gratulierten Erika Wessetzky, die am 16. Oktober 2018 ihren 107. Geburtstag feierte, mit Blumenstrauß sowie Ehrengeschenk und Urkunde der Stadt Wien.

Seit 2006 ist Erika Wessetzky im Favoritner Kolping Haus “Gemeinsam Leben” und ist für jeden ein Vorbild. Sie ist agil und intelligent – spricht bis heute drei Sprachen: Französisch, Englisch und Deutsch. Als sie geboren wurde, residierte Kaiser Franz Josef in der Hofburg; als sie in die Volksschule kam, tobte der Erste Weltkrieg, als sie ein Teenager war, brannte der Wiener Justizpalast. Als junge Frau überlebte sie den zweiten Weltkrieg und erlebte den Wiederaufbau sowie die Gründung der Zweiten Republik.

Nach ihrem Musikstudium in München wurde sie zunächst an das Aachener Opernhaus, später nach Dresden und sogar nach Berlin engagiert. Erst in den 60er Jahren hörte sie mit ihrem Beruf auf und zog nach Wien zu ihrer alt gewordenen Mutter.