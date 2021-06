100% Wolf - Kritik und Trailer zum Film

Freddy möchte zu einem Wolf werden. Doch da geschieht etwas sehr Merkwürdiges. Irgendetwas geht schief beim Verwandlungsprozess - aus Freddy jedenfalls wird kein gestandener Wolf, sondern ein, wenn auch ziemlich wilder Pudel. Freddy, der Pudel mit dem pinkfarbenen Haarschopf, er hat nun Zeit bis zum Mondaufgang des kommenden Tages, um sich als echter Wolf zu bewähren. Ansonsten droht dem armen und kleinen Freddy, der so gerne böse und groß wäre, die Verbannung.

Wenn nicht nur Komikexpertin Hella von Sinnen einem Animationsfilm ihre prägnante Stimme leiht, sondern zudem auch noch die Berliner Szeneikone Kurt Krömer, dann kann man sich auf was gefasst machen. Bei "100% Wolf" ist es die Nacht der Nächte für Freddy Lupin, den Protagonisten dieser australisch-belgischen Produktion, die weltweit an den Kinokassen schon über sieben Millionen US-Dollar eingebracht hat. Ab Freitag ist das Werk nun auch in den österreichischen Kinos zu sehen.