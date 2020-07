100 Pädagogen für Wiener Sommerschule 2020 gesucht

Die Wiener Sommerschule 2020 ist auf der Suche nach 100 Pädagogen und Pädagoginnen, die vor allem bei der Deutschförderung eingesetzt werden sollen.

Mehr als 8.000 Schüler haben sich in Wien für die "Sommerschule 2020" angemeldet. Im Rahmen dieses Angebots erhalten die Schüler in den letzten beiden Ferienwochen an ausgesuchten Wiener Schulen Deutschförderung und somit eine wichtige Unterstützung für die erfolgreiche Bewältigung der Herausforderungen im nächsten Schuljahr.