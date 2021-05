100 Jahre Bundesgärten: Diese Briefmarke riecht nach Rosen

Anlässlich des 100-jährigen Bestehens der Bundesgärten gibt die Post eine duftende Sonderbriefmarke heraus. Tourismusministerin Köstinger verschickte bereits erste Karten mit der 4,30 Euro teuren Briefmarke.

Die Österreichische Post hat anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums der Österreichischen Bundesgärten eine Sonderbriefmarke kreiert, deren Oberfläche nach Rosen duftet. Tourismusministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) verschickte am Samstag bei der Präsentation der Marke in einem Sonderpostamt im Palmenhaus im Schönbrunner Schlosspark auch gleich die ersten Karten mit der neuen Marke - und zwar an alle Regierungsmitglieder.