10. Wiener Technoball: Bunt und vielfältig wie nie

Das 10. Jubiläum des Wiener Technoballs ging Samsatgabend in der Wiener Ottakringer Brauerei über die Bühne. Der größte Ball der elektronischen Musik-Szene präsentierte sich bunt und vielfältig wie nie.

Erstmals präsentierte sich der Ball unter dem Motto: “be youself, cause you are awesome”. In der Ottakringer Brauerei tanzten die Gäste über drei Floors und erlebten eine musikalische Vielfalt. „Wir sind glücklich, dass alle unsere Ideen perfekt umgesetzt wurden und beim Publikum gut angekommen sind“, freut sich das Veranstalterehepaar Bernadette und Nicolaus Helletzgruber.