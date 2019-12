10 Tipps für ein umweltschonenderes Weihnachten

Jedes Jahr findet sich die Gesellschaft zu Weihnachten in einem Konsumrausch wieder. Dadurch entstehen allerdings Unmengen an Abfall. Die Umweltberatung hat nun 10 Low Waste-Tipps veröffentlicht, die Weihnachten ökologisch vertäglicher machen.

"Mit weniger Abfall lässt sich‘s genauso schön feiern. Und so mancher Weihnachtstipp ist auch eine Anregung für die 364 Tage danach", so Gabriele Homolka von "Die Umweltberatung". Hier die 10 Tipps für ein Low Waste-Weihnachten:

1. Zeit statt Zeug & Schenken mit Sinn

In der heutigen Konsumgesellschaft kaufen sich die Menschen meist ohnehin gleich alles, was sie benötigen. Daher ist es sinnvoll zu überlegen, ob das Geschenk tatsächlich verwendet wird oder bei den unbenützten Dingen landet. Was heutzutage Mangelware ist, ist Zeit, die man gemeinsam verbringen kann. Daher lohnt es sich, Kochkurse, Ausflüge, etc. zu schenken. Alternativ ist es auch möglich, im Namen des Beschenkten anderen Menschen zu helfen.