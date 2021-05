10 Kilo Cannabis und 120 Pflanzen in Wien-Donaustadt konfisziert

Die Polizei konnte bereits Mitte April eine kleine Cannabisfarm in Wien-Donaustadt ausforschen. 120 Pflanzen und zehn Kilo fertiges Cannabis wurden beschlagnahmt, der Gärtner schweigt dazu.

Die Wiener Polizei konnte bereits Mitte April in der Donaustadt eine Cannabiszucht sicherstellen. Einen Tag zuvor nahmen die Beamten einen 28-jährigen Serben wegen Verdachts des Suchtmittelverkaufs in Wien-Liesing fest. Nach weiteren Ermittlungsmaßnahmen gelang es den Fahndern die Quelle des 28-jährigen Verkäufers auszuforschen.

10 Kilo Cannabis und 120 Pflanzen sichergestellt

In den Nachtstunden erfolgte der Zugriff der Polizisten in einem Einfamilienhaus in Wien-Donaustadt. Die Beamten stellten 120 Cannabispflanzen und rund 10,5 Kilo abgepacktes und verkaufsfertiges Cannabis im Straßenverkaufswert von rund 100.000 Euro sicher.