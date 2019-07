10 Jahre DOTS im Brunnerhof: Martin Ho feierte mit Wiener Prominenz

Am 1. Juli 2009 eröffnete Unternehmer Martin Ho mit dem DOTS im Brunnerhof in Wiens Heurigenbezirk Döbling sein zweiten Restaurant. Zum Jubiläum kamen prominente Gäste und feierten in Trags im ehemals ältesten heurigen Wiens.

„Ich liebe und brauche Herausforderungen: Damals gab es im konservativen Döbling kein hippes Lokal. Ich wollte die schöne Heurigengegend mit dem avantgardistischen Konzept aus Kunst, Kulinarik und Lifestyle erobern. Nach zweijähriger Immobiliensuche, haben wir mit dem Brunnerhof ein Prunkstück gefunden. Seit der Eröffnung servieren wir die gleichen Gerichte und zeigen Konstanz: Hier, zwischen den Wiener Weinbergen, vermitteln wir nach zehn Jahren absolute Beständigkeit“, so Ho.

Montagabend feierte der Unternehmer gemeinsam mit prominenten Gästen das zehnjährige Bestehenin Tracht und bei coolen Drinks, kulinarischen Highlights sowie heißen Sounds. Unüberhörbaren Applaus gab es auch von oben: Ein kurzes Gewitter erinnerte an den Regenguss bei der Eröffnung vor exakt zehn Jahren, der kurz den mediterran inspirierten Gastgarten unter Wasser setzte.

Prominenz stürmt heiße Sommerparty im DOTS im Brunnerhof