10.000 Fans hielten sich bei Rapid-Spiel an Sicherheitsregeln

Bei der ersten Veranstaltung mit 10.000 Zuschauern seit Beginn der Corona-Pandemie wurde das Allianz-Stadion in Wien Hütteldorf zur reinen Sitzplatz-Arena.

Während die heimischen Spieler auf dem Rasen mit 4:1 (2:0) gegen die Admira gewannen, hielten sich die Fans auf den Tribünen an das Präventionskonzept der Hütteldorfer. Vor dem Stadion sah es dafür ganz anders aus.

Drei Corona-Regeln galten für die Zuseher

Sicherheitsabstand einhalten, in Bewegung Mund und Nase bedecken sowie Speisen und Getränke nur am eigenen Sitzplatz konsumieren - an diese drei Regeln sollten sich die Besucher des ersten Heimspiels von Rapid Wien halten. Schon vor dem Einlass musste ein Mund-Nasen-Schutz angelegt werden, sonst wäre der Zugang verwehrt geblieben.