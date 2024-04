1. Wiener Opernsommer zeigt "Don Giovanni" von Mozart

Im Herzen Wiens, umgeben von der historischen Pracht des Belvedere-Parks, zeichnet sich ein neues kulturelles Highlight ab: Der Wiener Opernsommer Belvedere, der im Juli Premiere feiert.

Neues Opern-Fest für Wiener und internationale Besucher

Die Veranstaltung geht auf eine Initiative des Vereins "Freunde des Wiener Opernsommers" zurück, als Intendant will Joji Hattori, namhafter Musiker und Unternehmer, sowohl für Einheimische als auch für Touristen ein kulturelles Angebot schaffen, das seinesgleichen sucht. "Mit der Vision, Wien als Kulturmetropole auch in den Sommermonaten lebendig zu halten, steht der Wiener Opernsommer für Zugänglichkeit, ohne auf künstlerische Exzellenz zu verzichten", so Hattori.