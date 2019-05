1. Wiener Dach-Wein: Seestadt wird zum Weingut

In der Wiener Seestadt wird bald der 1. Wiener Dach-Wein wachsen. Am Montag wurde dieser auf der Dachterrasse im 9. Stock der Sozialbau Wohnhausanlage gepflanzt.

Am Montag hat der vielfach prämierte Winzer Rainer Christ auf einer 400 Quadratmeter großen Dachterrasse in der Wiener Seestadt 75 Rebstöcke des Gemischten Satzes in Barique-Fässern angepflanzt. Als Schirmherrn konnte der St. Urbanus Weinritter Orden gewonnen werden. Rainer Christ und 30 Hausbewohner, die eine Patenschaft für eine Weinrebe übernommen haben, werden sich um die Bewirtschaftung der Wein-Reben kümmern.