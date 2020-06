1. Wiener Bezirk: NEOS-Politiker wechselt zur ÖVP

Der Vizeklubchef der NEOS im ersten Wiener Gemeindebezirk, Gregor Raidl, wechselt zur ÖVP.

Ein Sprecher der Rathaus-Pinken hat der APA einen entsprechenden Bericht der "Presse" am Montag bestätigt. Der Sohn des früheren Verstaatlichten-Managers und ehemaligen Nationalbankpräsidenten Claus Raidl wurde bereits in den ÖVP-Gremien der Innenstadt an wählbarer Stelle gereiht, hieß es.