1. weXelerate Executive Bash in Wien mit Top-Speaker Alex Wright und Bruce Horn

Am 14. Oktober wird zum ersten Executive Bash @ weXelerate in Wien geladen. Dabei beschäftigen sich Alex Wright und Bruce Horn mit den Themen Humanisierung von Daten und Artificial Intelligence.

Am 14. Oktober 2019 ist es soweit: Der erste weXelerate Executive Bash findet statt. Für dieses erste Event des komplett neuen Veranstaltungsformats konnten gleich zwei hochkarätige Top-Speaker gewonnen werden: Alex Wright, Research-Director bei Instagram und Bruce Horn, Mitentwickler des Macintosh.

Alex Wright und Bruce Horn geben Einblicke in Instagram und Apple

Alex Wright arbeitet derzeit als Forschungsdirektor bei Instagram. Zuvor hatte er UX-Führungspositionen bei Etsy, der New York Times und IBM inne und war als Berater für Kunden wie Frog Design, Microsoft, Adobe, das Internet Archive und die Long Now Foundation tätig.

Bruce Horn ist vor allem durch seine Arbeit bei Apple bekannt, wo er den Macintosh Finder entwickelte – die erste weit verbreitete grafische Desktop-Benutzeroberfläche. Er begann seine Karriere als Mitglied der Learning Research Group am Xerox Palo Alto Research Center, wo er an mehreren Implementierungen der virtuellen Maschine Smalltalk beteiligt war.

AI und die Zukunft der Arbeit als Keynotes

Am 14. Oktober beschäftigt sich Alex Wright mit dem Thema der Humanisierung von Daten und dem Brückenschlag zwischen UX Research und Datenanalyse zur Förderung des Designs. Bruce Horn geht der Frage nach, wie AI die Zukunft der menschlichen Arbeit gestalten wird.

Nach den Keynotes gibt es in den moderierten Roundtables, die man ganz nach Belieben wählen kann, die Möglichkeit zum exklusiven Austausch mit den beiden visionären Vordenkern. In den Roundtables geht es ebenso um die Frage, wie AI die Zukunft der menschlichen Arbeit verändern wird – und um das Thema, wie man den eigenen UX/UI auf den nächsten Level bringt.

"Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir mit Alex Wright und Bruce Horn zwei wahre 'big shots' für unser neues Veranstaltungskonzept Executive Bash gewinnen konnten. Ich blicke daher dem 14. Oktober schon mit großer Spannung entgegen und freue mich schon riesig auf ein persönliches Gespräch mit diesen beiden innovativen Vordenkern", so Awi Lifshitz, Geschäftsführer weXelerate.

Andrea Miskolczi, Chief Innovation und Business Development Officer von Wolf Theiss Rechtsanwälte, die Sponsoringpartner des Events sind, ergänzt: "Unser Geschäftsbereich ändert sich so rasant, dass das herkömmliche juristische Know-how nicht mehr ausreicht, um den Mandanten auf allen Ebenen abzuholen. Client Experience ist auch in der Rechtsbranche ein zentraler Faktor geworden. Was Technologieunternehmen schon seit langem erfolgreich praktizieren – zuerst die Bedürfnisse und Wünsche der Kunden erheben und dann entsprechende geeignete Lösungen und Tools entwickeln – ist auch unser Credo".