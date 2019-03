Vor rund einem Monat wurden in Wien zwei Waffenverbotszonen eingeführt.

Vor rund einem Monat wurden in Wien zwei Waffenverbotszonen eingeführt. ©APA (Sujet)

Vor rund einem Monat wurden in Wien zwei Waffenverbotszonen eingeführt. ©APA (Sujet)

1 Monat Waffenverbotszonen in Wien: Polizei zieht Bilanz

Am 1. Februar 2019 wurden am Wiener Praterstern und in Bereichen des Wiener Donaukanals Waffenverbotszonen eingeführt. Die Polizei zog nun nach rund einem Monat Bilanz.

Die Waffenverbotszonen sind vorerst auf drei Monate beschränkt, eine Evaluierung soll laut Polizei nach dieser Frist erfolgen. Wer Waffen oder ähnliche Gegenstände in Ausübung seines Berufs oder aufgrund einer Bewilligung trägt, ist von dem Verbot ausgenommen. Die Polizei darf in den Zonen Personen durchsuchen. Wird jemand erwischt, muss er die Waffen abgeben und bekommt eine Bescheinigung. Außerdem muss er mit einer Verwaltungsstrafe rechnen.

©APA

©LPD Wien