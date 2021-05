1. Mai-Demo: "Massive Polizeigewalt" bei Votivkirche?

Wer war bei der 1. Mai-Demo im Wiener Votivpark Schuld, dass die Situation eskalierte? Aktivisten sprechen von "massiver Polizeigewalt", die Polizei wirft Demonstranten den Bewurf mit Glasflaschen vor.

Nach der Demonstration linker Aktivisten am 1. Mai in Wien decken sich Demonstranten und Polizei mit gegenseitigen Vorwürfen ein. Die Aktivisten sprachen am Montag von "massiver Polizeigewalt", die Polizei wiederum hielt den Demonstranten vor, die Beamten unter anderem mit Glasflaschen beworfen zu haben.