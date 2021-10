1 Jahr nach Terrornacht in Wien: Gedenkveranstaltung für Opfer

Am Dienstag, den 2. Novmeber, jährt sich die Terrornoch von Wien zum ersten Mal. Die Spitzen der Republik gedenken in der Innenstadt den Opfern.

Die Gedenkveranstaltung mit Bundespräsident Alexander Van der Bellen, Bundeskanzler Alexander Schallenberg (ÖVP) und weiteren Vertretern der Bundesregierung, Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) und Kardinal Christoph Schönborn findet am späten Nachmittag in der Ruprechtskirche statt.

Terroranschlag in Wien: Gedenkveranstaltung vor der Wiener Rubrechtskirche

Das Gedenken, das um 16.45 Uhr beginnt, wird musikalisch von den jungen Musikerinnen der Gruppe "Weil ma glaubn" begleitet werden. Sie probten in der Stunde des Anschlages vor einem Jahr in der Ruprechtskirche. Der Attentäter war nur wenige Meter von der Kirche entfernt am Ruprechtsplatz von Einsatzkräften der Polizei erschossen worden, nachdem er vier Passanten getötet hatte. 17 Jugendliche hatten sich an diesem Abend in der Ruprechtskirche zu einem Gebetsabend versammelt. Sie entgingen dem Attentäter, indem sie die Lichter löschten und das Eingangstor versperrten, als die ersten Schüsse fielen. Die jungen Gläubigen harrten bis 2.30 Uhr in dem verdunkelten Gotteshaus aus, erst dann gab die Polizei Entwarnung.