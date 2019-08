Ab sofort gibt es in Wien/Unterlaa Bio.Produkte rund um die Uhr.

1. BIO-Hofladen in Wien/Unterlaa eröffnet

Der 1. BIO-Hofladen in Wien/Unterlaa wurde am Prentlhof eröffnet. „Mit dem Bio Hofladen haben wir uns einen ganz großen Wunsch erfüllt“, erzählt Markus Sandbichler Bio Landwirt am Prentlhof,

Dort gibt es neben Bioeiern auch Bionudeln, Kürbiskernöl, Biosenf und Ketchup, sowie andere Produkte. Der Laden hat täglich 24 Stunden geöffnet.

„Mit dem Bio Hofladen haben wir uns einen ganz großen Wunsch erfüllt“, erzählt Markus Sandbichler Bio Landwirt am Prentlhof. „Kunden haben uns immer wieder angesprochen, dass sie gerne Eier rund um die Uhr kaufen möchten. Diese Idee hat uns so gut gefallen, dass wir sie gleich in die Tat umgesetzt haben.“

Bioladen in Wien/Unterlaa eröffnet

Bezahlren kann man mit Bankomat oder auch Kreditkarte. Ein mobiler Hühnerstall sorgt für höchste Qualität. Die Tiere bekommen reichlich Auslauf und können Scharren und Piecken und erhalten viel Abwechslung. Die Hühner bekommen ganzjährig Freilauf.

Nach 90 Jahren wird der Prentlhof nun in 6. Generation von den Nachfahren bewirtschaftet. „2007 haben wir komplett auf Bioprodukte umgestellt“, erzählt Sandbichler der gemeinsam mit Katharina Mühlparzer den Prentlhof bewirtschaftet. „Die Wiedereröffnung des Hofladens war der nächste logische Schritt.“

Adresse: 1100 Wien, vis-a-vi Scheunenstraße 8

Rund um die Uhr geöffnet!