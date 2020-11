1.902 Neuinfektionen am Freitag in Wien.

1.902 neue Corona-Fälle am Freitag in Wien

Am heutigen Freitag wurden in Wien 1.902 neue Corona-Fälle registriert. Aktuell laborieren im Bundesland 14.841 Personen an der Krankheit.

In Wien sind am heutigen Freitag 1.902 weitere Coronavirusinfektionen in die Statistik aufgenommen worden. Insgesamt beträgt die Anzahl aller registrierten Ansteckungen laut Krisenstab damit 45.581. In Zusammenhang mit dem Virus sind 407 Menschen verstorben. Bei den jüngsten Todesfällen handelt sich um drei Frauen im Alter von 86, 84 und 48 Jahren sowie zwei Männer im Alter von 82 und 69 Jahren.

30.333 Personen sind in Wien unterdessen wieder genesen. Daraus ergibt sich, dass aktuell 14.841 Personen erkrankt sind. Am gestrigen Donnerstag wurden in Wien 7.408 Coronatests vorgenommen, das macht insgesamt 710.620 Testungen.