1.869 Coronavirus-Erkrankte in Wien registriert

58 Todesfälle und über 1.800 Corona-Infektionen wurden in Wien am Mittwoch mit Stand 8.00 Uhr gemeldet.

Der medizinische Krisenstab der Stadt Wien hat am Mittwochvormittag die aktuellen Zahlen zum Coronavirus veröffentlicht.

1.869 Personen in Wien mit Coronavirus infiziert

Mit Stand 8.00 Uhr gab es in der Bundeshauptstadt 1.869 nachweislich infizierte Personen. 58 Menschen haben Covid-19 nicht überlebt, das sind um fünf mehr als 24 Stunden zuvor. 292 Personen sind wieder genesen.

Fünf weitere Todesfälle über Nacht

Was die Verstorbenen anbelangt, so gab es in den vergangenen 24 Stunden fünf Personen, die eine Covid-19-Erkrankung nicht überlebt haben. Dabei handelte es sich um zwei Frauen im Alter von 86 und 96 Jahren sowie um drei Männer. Diese waren 71, 73 und 80 Jahre alt.