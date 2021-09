1.754 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

In den letzten 24 Stunden wurden in Österreich 1.754 Corona-Neuinfektionen verzeichnet, knapp 500 davon in Wien. 860 Personen müssen in Spitälern behandelt werden, 220 Patienten liegen in Intensivstationen.

In den letzten 24 Stunden wurden allein in Wien 481 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet, in Oberösterreich wurden 413 Infektionen gezählt, Niederösterreich vermeldete knapp über 300 positive Tests. Die Zahlen in den Spitälern gingen leicht zurück.

Aktuelle Corona-Neuinfektionen

Burgenland: 26

Kärnten: 82

Niederösterreich: 303

Oberösterreich: 413

Salzburg: 103

Steiermark: 175

Tirol: 109

Vorarlberg: 62

Wien: 481

Bisher gab es in Österreich 732.157 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (24. September 2021, 10:30 Uhr) sind österreichweit 10.953 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 700.130 wieder genesen. Derzeit befinden sich 860 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 220 auf Intensivstationen betreut.