1.728 Kroatien-Rückkehrer bei Drive-in-Tests in NÖ: Zwei positive Befunde

Insgesamt 1.728 Kroatien-Rückkehrer haben sich an den niederösterreichischen Drive-in-Stationen in St. Pölten, Amstetten und Münchendorf (Bezirk Mödling) gratis und freiwillig einem Coronatest unterzogen. Registriert wurden dabei zwei positive Befunde, teilte Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) am Montag mit. Die Testaktion für Balearen-Urlauber lief unterdessen weiter.