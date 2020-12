1.645 Corona-Neuinfektionen am Sonntag in Österreich

Am Sonntag wurden in Österreich zum ersten Mal seit langer Zeit weniger als 2.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus gemeldet. Zuletzt war das Ende Oktober der Fall.

Am Sonntag wurden in Österreich mit 1.645 Neuinfektionen so wenige neue Corona-Infektionen gemeldet wie seit Ende Oktober nicht mehr. Spitzenreiter im Bundesländervergleich ist am 20. Dezember Niederösterreich mit 314 Neuinfektionen in den letzten 24 Stunden.