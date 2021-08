1.602 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Neuer Höchstand bei den täglichen Neuinfektionen: Am Freitag (27.8.2021, Stand 9:30 Uhr) wurden im 24-Stunden-Vergleich 1.602 Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Österreich gemeldet.

1.602 Corona-Neuinfektionen am Freitag

Erneut wieder mehr als 100 Covid-19-Patienten auf Intensivstationen

So gab es zum ersten Mal seit längerem wieder mehr als 100 Covid-Kranke auf Intensivstationen. 104 Menschen müssen sich derzeit intensivmedizinischer Betreuung in Zusammenhang mit einer Covid-19-Erkrankung unterziehen, um neun mehr als am Donnerstag. Davor lagen letztmals am 13. Juni mehr als 100 Covid-Patientinnen und -Patienten auf Intensivstationen. Die Zahl der Spitalspatienten insgesamt stieg gegenüber Donnerstag um fünf auf 420.