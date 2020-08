1.500 Rückkehrer bei Drive-in-Tests in NÖ

In Niederösterreich wurden an den Drive-in-Stationen rund 1.500 Reiserückkehrer aus Kroatien und von den Balearen gratis auf das Coronavirus getestet.

An den niederösterreichischen Drive-in-Stationen in St. Pölten, Amstetten und Münchendorf (Bezirk Mödling) sind laut Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) bis Freitag etwa 1.500 Reiserückkehrer aus Kroatien und von den Balearen gratis und freiwillig auf Covid-19 getestet worden. Mehr als 80 (Balearen-Heimkehrer, Anm.) waren es vorerst auf dem Flughafen Wien.

Gratis Corona-Testangebot am Wiener Flughafen für Balearen-Rückkehrer

Das Gratis-Testangebot auf dem Flughafen Wien-Schwechat sei am Mittwoch gestartet worden, sagte Pressesprecher Peter Kleemann auf Anfrage. Seitdem sind seinen Angaben zufolge acht Flüge von den Balearen in Schwechat angekommen. Mehrere weitere werden es am Wochenende sein.