1.438 Corona-Neuinfektionen am Dienstag in Österreich

Verspätet wurden die Corona-Zahlen am Dienstag veröffentlicht. Im 24-Stunden-Vergleich (Stand: 9.30 Uhr) wurden in Österreich 1.438 Neuinfektionen mit dem Coronavirus registriert.

1.438 Corona-Neuinfektionen am Dienstag

Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage von 1.520. Allerdings starben mit elf Personen so viele Infizierte wie seit Ende Juni nicht. Zudem stieg die Zahl der Covid-Patienten in Spitälern um 35 auf über 600 an, Ende Mai waren es letztmals mehr gewesen. Indes waren die täglichen Impfzahlen mit unter 6.400 weiter so niedrig wie zu Beginn der Immunisierungskampagne.