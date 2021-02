Am Samstag gab es in Österreich 1.433 Corona-Neuinfektionen.

1.433 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 1.433 bestätigte Coronavirus-Neuinfektionen registriert. 366 Fälle gab es in Wien.

1.433 Corona-Neuinfektionen binnen 24 Stunden haben Gesundheits- und Innenministerium am Samstagvormittag bekannt gegeben. Die Zahl der positiven Testergebnisse insgesamt stieg damit auf 432.303 seit Pandemiebeginn. Insgesamt starben bisher 8.195 Menschen im Zusammenhang mit Covid-19. 409.877 Personen sind wieder genesen.

1.371 Corona-Infizierte befanden sich am Samstag in Spitalsbehandlung. 266 dieser Patientinnen und Patienten mussten auf Intensivstationen betreut werden.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern:

Burgenland: 59

Kärnten: 121

Niederösterreich: 305

Oberösterreich: 174

Salzburg: 89

Steiermark: 179

Tirol: 90

Vorarlberg: 50

Wien: 366