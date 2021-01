1.391 Corona-Neuinfektionen am Samstag in Österreich

In Österreich wurden am Samstag 1.391 Corona-Neuinfektionen registriert.

Am Samstag wurden in Österreich. 1.391 Corona-Neuinfektionen registriert. Österreichweit sind bisher 6.275 Personen an den Folgen der Virus-Erkrankung gestorben.

Bisher gab es in Österreich 364.302 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (02. Jänner 2021, 09:30 Uhr) sind österreichweit 6.275 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 336.922 sind wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.224 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung und davon 372 der Erkrankten auf Intensivstationen.

Corona-Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 59

Kärnten: 96

Niederösterreich: 287

Oberösterreich: 262

Salzburg: 150

Steiermark: 38

Tirol: 153

Vorarlberg: 69

Wien: 277