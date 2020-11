1.280 neue Coronafälle in Wien am Freitag

Am Freitag wurden 1.280 neue Coronafälle in Wien registriert. Außerdem wurden 36 weitere Todesfälle im Zusammenhang mit dem Virus vermeldet.

In Wien sind die Coronavirus-Infektionszahlen binnen 24 Stunden um 1.280 auf 52.906 angestiegen. Das teilte der Krisenstab am Freitag mit. Die Zahl der mit dem Virus in Zusammenhang stehenden Todesfälle beträgt aktuell 513. Das sind 36 mehr als noch gestern, Freitag. Verantwortlich für die hohe Zahl sind zahlreiche Nachmeldungen.