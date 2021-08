1.258 Corona-Neuinfektionen am Freitag in Österreich

Die Corona-Infektionszahlen bleiben weiterhin hoch: In den vergangenen 24 Stunden wurden in Österreich 1.258 Neuinfektionen (Stand: Freitag, 9.30 Uhr), registriert.

Bisher gab es in Österreich 674.077 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (20. August 2021, 9:30 Uhr) sind österreichweit 10.761 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 652.180 wieder genesen. Derzeit befinden sich 301 Personen aufgrund des Coronavirus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 72 auf Intensivstationen betreut.