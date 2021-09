1, 2 oder 5 Kilo: Wie viel kann man in einer Woche abnehmen?

Hie und da ein paar Kilo weniger auf den Rippen wünschen sich wohl viele, die meisten wollen auch möglichst schnell abnehmen. Doch wie viel Gewichtsverlust ist auf kürzester Zeit realistisch?

3 Pfund in 3 Tagen oder sogar 5 Kilo in 7 Tagen: Das hört sich doch großartig an. Innerhalb weniger Tage soll das angefutterte Übergewicht weg sein. Doch wenn wir die rosarote Brille mal für einen Moment absetzen: Kann das, was uns mit all den Blitzdiäten versprochen wird, überhaupt funktionieren? Sind fünf Kilo in einer Woche möglich? Die Antworten gibt's im Video: