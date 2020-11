In Niederösterreich kam es zu drei weiteren Todesfällen in Zusammenhang mit dem Virus.

1.003 Corona-Neuinfektionen in NÖ am Mittwoch

Am Mittwoch wurden in Niederösterreich 1.003 Corona-Neuinfektionen registriert. Außerdem gab es drei Todesfälle in Zusammenhang mit dem Virus.

Der niederösterreichische Landessanitätsstab hat am Mittwoch 1.003 Coronavirus-Neuinfektionen binnen 24 Stunden vermeldet. Nach Angaben des Büros von Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) befanden sich 29.460 Personen in häuslicher Quarantäne. Am Dienstag waren noch 26.647 registriert worden.

Drei Todesfälle in niederösterreichischen Spitälern

In Niederösterreichs Spitälern sind am Mittwoch drei Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus vermeldet worden. Nach Angaben von Bernhard Jany von der Landesgesundheitsagentur starben ein 81-Jähriger in Krems, ein 80-Jähriger in Stockerau und ein 77 Jahre alter Mann in Scheibbs. Die Gesamtzahl der Covid-19-Toten im Bundesland stieg somit auf 294 an.