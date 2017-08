Wiener Wiesn 2017: Alle Infos zu Ticket-Preisen und Gratis-Veranstaltungen

Wer Live-Musik sehen will, muss in eines der drei Festzelte. Im Gösser-Zelt startet die Wiener Wiesn Fest-Party ab 19.30 Uhr (Einlass ab 18.30 Uhr), im Wiesbauer Zelt ab 19.45 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr) und im Wonjar’s Kaiser Zelt ebenfalls ab 19.45 Uhr (Einlass ab 19.00 Uhr). Bis 23.30 Uhr steht einem ereignisreichen Wiesn-Abend nichts mehr im Weg. Für die Abend-Konzerte wird jedoch ein Wiener Wiesn-Ticket benötigt, denn nur mit einer Eintrittskarte ist ein Sitzplatz garantiert.

Tickets für die Wiener Wiesn 2017

Die “Randplätze” sind die günstigste Ticketkategorie. Ab 37,82 Euro ist eine Eintrittskarte (ab 8 Tickets) zu haben. Ab 43,56 Euro sind Sie “mitten drin statt nur dabei” und ab 48,07 Euro können Sie die Show “Bühnennah” erleben. Werden einzelne Tickets für die Wiener Wiesn gekauft, werden die Preise höher.

Wer eine Partybox mieten möchte, braucht mindestens 8 Personen – außerdem ist diese Ticketvariante nur am Samstag buchbar (58,63 Euro p.P. ab 8 Personen). Auch die Edeltickets sind nur tischweise buchbar (8 Personen) und kosten ab 85,79 Euro. Wer am “Balkon” Platz nehmen möchte, kann dies auch nur tischweise ab 53,93 Euro pro Person tun (Ticketvariante gibt es nur im Gösser und Wiesburger Zelt).

Tickets für Trachten Clubbing und Rosa Wiener Wiesn Fest

Für das “Trachten Clubbing”, das am Sonntag, den 1. Oktober 2017 im Wiesbauer Zelt stattfindet, kostet der Eintritt 12 Euro. Auch für das Rosa Wiener Wiesn Fest gibt es gesonderte Ticktes zu kaufen. Ab 52 Euro (ab 8 Tickets) ist man am 22. September 2017 mit dabei. Wer den Rosa Wiener Wiesn-Fest Frühshoppen am 7. Oktober besuchen möchte, muss mindestens 45,50 Euro berappen, erhält allerdings auch einen 25 Euro-Konsumationsgutschein. Das Kombi-Ticket für beide Veranstaltungen gibt es ab 97,50 Euro (ab 8 Tickets) inklusive 40 Euro-Konsumationsgutschein.

Alle Tickets können Sie auch auf www.wien-ticket.at kaufen.

So kommen Sie gratis auf die Wiener Wiesn

Zwischen 11.30 Uhr und 18.30 Uhr können Sie die Wiener Wiesn täglich gratis besuchen. Von 12.00 Uhr bis ca 14.30 Uhr wird Frühshoppen in den drei Festzelten gefeiert, von 15.00 Uhr bis 18.00 Uhr werden Nachmittagskonzerte zum Besten gegeben. Von Freitag bis Sonntag bietet die Kinder Wiesn von 12.00 Uhr bis 17.30 Uhr ein buntes Kinderprogramm. Weder für die Festzelte noch für die Almen müssen Sie ein Ticket kaufen.

> Hier finden Sie das gesamte Programm zur Wiener Wiesn 2017

(Red.)