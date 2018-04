Wien-Marathon: Einschränkungen und Umleitungen auch auf den Autobahnen

Ausdauer ist gefragt am 21. und 22. April beim Vienna City Marathon im Herzen Wiens. Am Samstag, den 21.4, gibt es im Zuge des Kinder- und Jugendlaufbewerbs in der Zeit von 16.30 Uhr bis 18 Uhr im Bereich des Knoten Praters eine Sperre auf den Verbindungsrampen von der A 23 Südosttangente und auf der A 4 Ost Autobahn in Fahrtrichtung Wien-Zentrum. Der Verkehr wird über die A 23 Südosttangente umgeleitet.

Umleitung über A23 am Marathon-Sonntag

Am Sonntag, den 22.04.2017 findet der Hauptevent beim Vienna City Marathon statt. Aus Sicherheitsgründen werden in der Zeit von 6.30 Uhr bis 10 Uhr einige Rampen der Anschlussstelle Reichsbrücke auf der A 22 Donauufer Autobahn gesperrt. Außerdem gibt es Sperren von 8 Uhr bis 15.30 Uhr am Knoten Prater auf den Verbindungsrampen von der A 23 und A 4 in Richtung Wien-Zentrum. Der Verkehr wird über die A 23 umgeleitet.