Wien-Marathon 2018: Wo kann man die VCM-Laufstrecke überqueren?

Am Sonntag, 22. April 2018, werden aufgrund des Vienna City Marathons 2018 eine Vielzahl von Straßen in Wien gesperrt, besonders der 15. und 6. Bezirk ist schwer von den Einschränkungen betroffen. An einigen Stellen werden jedoch planmäßig Zu- und Abfahrten in die Bezirke am Marathon-Sonntag eingerichtet. Zudem gibt es einige Umleitungen für den Autoverkehr.