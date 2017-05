Wien erhält erste Linie mit fahrerlosem Bus in der Seestadt Aspern

Diese Busse sollen künftig in der "Seestadt" in Aspern unterwegs sein - © APA/NAVYA/PIERRE SALMOMÉ

Pilotprojekt ohne Pilot: Künftig setzen die Wiener Linien nicht nur in der U-Bahn auf fahrerloses Vorankommen – auch eine Linie mit autonom herumkurvenden Minibussen ist in Planung. Diese sollen künftig in der “Seestadt” in Aspern unterwegs sein.