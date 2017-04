VCM: Valentin Pfeil wird 11. und löst WM-Ticket

Valentin Pfeil belegte beim Vienna City Marathon 2017 den 11. Platz. - © APA

Der Wien-Marathon 2017 hat kenianische Siege durch Albert Korir in 2:08:40 Stunden und Nancy Kiprop in 2:24:20 gebracht. Aus heimischer Sicht war das vom Oberösterreicher Valentin Pfeil in 2:14:50 (11.) erbrachte Limit für die Leichtathletik-Weltmeisterschaften im August in London das Highlight.