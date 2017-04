Wien-Marathon 2017: Nancy Kiprop gewinnt in zweitbester VCM-Zeit

Auch bei den Frauen hat es ein kenianisches Duell um den Sieg beim Wien-Marathon gegeben. Es setzte sich Nancy Kiprop, Mutter von fünf adoptierten und zwei eigenen Kindern, in 2:24:20 Stunden vor Rebecca Chesir in 2:24:25 durch. Die Siegerzeit ist die zweitschnellste jemals in Wien gelaufene Frauenzeit hinter den 2:23:47 der Italienerin Maura Viceconte im Jahr 2000.

Nancy Kiprop gewinnt den Wien-Marathon 2017