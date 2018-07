U-Kommission zum Wiener KH Nord: KAV-Chef Wetzlinger stand Rede und Antwort

Die gemeinderätliche U-Kommission widmet sich zahlreichen Fragen rund um das KH Nord, wobei eine mögliche politische Verantwortung für Fehlentwicklungen geprüft wird. Als erster Zeuge stand am Dienstag der Direktor des Wiener Krankenanstaltenverbundes, Herwig Wetzlinger, Rede und Antwort.

Herwig Wetzlinger ist erst seit dem Vorjahr Teil des KAV-Führungsteams. Gebaut wird am Krankenhaus Nord in Wien-Floridsdorf jedoch schon seit Jahren – wobei immer wieder Verzögerungen zu beklagen waren. Die Vorgeschichte kenne er aber nur aus “dokumentierten Fakten”, sagte er bei seinem Auftritt vor dem Gremium, in dem sämtliche Wiener Rathausfraktionen vertreten sind. Wetzlinger bezog sich dabei vor allem auf den kritischen Rechnungshofbericht, der das Megaprojekt unter die Lupe genommen hat.