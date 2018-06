Wiener Krankenhaus Nord: Untersuchungskommission startet

Die konstituierende Sitzung beginnt um 09:00 Uhr. Das Gremium, in dem alle Rathausfraktionen vertreten sind, soll in den kommenden Monaten die Vorgänge rund um den Bau des Großspitals in Floridsdorf unter die Lupe nehmen. Der Rechnungshof hat zuletzt eine mehrjährige Verzögerung und einen massiven Kostenanstieg kritisiert. Auch die umstrittene Beschäftigung eines Energetikers dürfte in der Kommission zur Sprache kommen. Das KH Nord wird laut derzeitigen Plänen frühestens im Sommer 2019 eröffnet.

APA/red