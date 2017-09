Trotz Brand in der Marx-Halle in Wien: Kommende Events laut Veranstalter gesichert

Einsatz beim Brand der denkmalgeschützten Marx-Halle - © APA/MA 68 Lichtbildstelle

Auch wenn dort am Wochenende ein Großbrand tobte: Die kommenden Veranstaltungen in der Wiener Marx-Halle sollen wie geplant stattfinden. Das hat der Betreiber, Herwig Ursin von der Hey-U-Mediagroup, am Montag betont.