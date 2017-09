Brand in denkmalgeschützter Marx-Halle in Wien: 100 Feuerwehrleute kämpften 8 Stunden lang

Die Marx-Halle in Wien-Landstraße stand in Flammen. - © APA

In der Nacht auf Sonntag ist in der denkmalgeschützten Marx-Halle am Gelände des ehemaligen Schlachthofes St. Marx in Wien-Landstraße ein Brand ausgebrochen. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits aus dem Dach, die Halle war verraucht. Rund 100 Feuerwehrleute kämpften über acht Stunden lang gegen die Flammen.