Feuer in der Marx-Halle in Wien-Landstraße war Brandstiftung

Bei den Löscharbeiten beim Brand der denkmalgeschützten Marx-Halle - © APA/MA 68 Lichtbildstelle

Wie die Wiener Polizei am Montag bekanntgab, ist das Feuer in der Marx-Halle in Wien-Landstraße offenbar gelegt worden. “Es handelt sich eindeutig um Brandstiftung”, sagte Polizeisprecher Harald Sörös am Montagvormittag.