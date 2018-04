Stadtbarometer: Mehrheit findet Alkoholverbot am Wiener Praterstern sinnvoll

Das erste Barometer befasste sich mit der derzeit aktuellsten Frage der Wiener Stadtpolitik, dem Alkoholverbot am Praterstern, folgende Ergebnisse wollen wir konkret präsentieren:

1. Auf die Frage: “Derzeit wird über Alkoholverbot am Praterstern diskutiert. Haben Sie davon gehört?“ antworten 89% der Wiener und Wiener mit „JA“. Damit steht das Thema ganz oben auf der Skala der Wahrnehmung in der Stadt.

2. 73% halten das Alkoholverbot für sehr bzw. eher sinnvoll, nur 25% für weniger oder gar nicht sinnvoll.

3. Zur Frage “Sollte die Regelung am Praterstern auch an anderen Brennpunkten in Wien eingeführt werden?“ gibt es mit 76% ebenfalls ein klares Pro-Votum, 22% lehnen ein Einführung der Maßnahme an anderen Orten ab.

Mehrheit der Vienna.at-Leser für Verbot

Auch VIENNA.at führte unter seinen Lesern eine Umfrage zum Alkoholverbot durch. Seit Sonntag haben rund 250 Personen abgestimmt, drei Viertel davon sprechen sich für das Verbot aus.