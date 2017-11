Ringsperre und Staugefahr rund um die Stadthalle am Wochenende

Am Wochenende sollte man mit Verzögerungen im Straßenverkehr rechnen - © APA (Sujet)

Sowohl am Samstag, den 25. November als auch am Sonntag, den 26. November 2017 müssen Autofahrer die in Wien unterwegs sind, aufgrund von zwei Veranstaltungen vermutlich viel Geduld bewahren.