Rekrut erschossen: Wiener Soldat wird wegen Mordes angeklagt

In der Kaserne in der Vorgartenstraße wurde der Rekrut erschossen.

Die Staatsanwaltschaft hat den Soldaten, der am 9. Oktober 2017 in einer Wiener Kaserne einen 20 Jahre alten Rekruten erschossen hat, wegen Mordes angeklagt. Er muss sich am Landesgericht Wien vor Geschworenen verantworten müssen.