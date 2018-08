Opposition kritisiert U-Kommission zum Wiener KH-Nord

FPÖ, ÖVP und NEOS kritisieren die Arbeit der Untersuchungskommission zum KH Nord. Vor allem den roten Vertretern im Gremium wird vorgeworfen, die Aufklärungsarbeit zu erschweren.

Die anfängliche relative Harmonie in der Untersuchungskommission zum Krankenhaus Wien-Nord wird zunehmend brüchiger: Die Oppositionsvertreter haben am Montag zu einer gemeinsamen Pressekonferenz geladen, um Kritik an den rot-grünen Vertretern in dem Gremium zu üben. Beklagt wird unter anderem, dass Unterlagen nicht wie gewünscht bereitgestellt werden.