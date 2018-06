Open-Air Mythos Film Festival in Klosterneuburg: Das Programm 2018

14 Jahre gibt es das “Mythos Film Festival Klosterneuburg” bereits und begonnen hat alles analog mit einem 35-mm-Projektor. Mittlerweile hat die digitale Kinotechnik Einzug gehalten: ausgezeichnete Bildqualität und eine deutlich bessere Tonqualität sind nun auch beim Freiluftkino am Rathausplatz selbstverständlich.

Kinosommer in Klosterneuburg: Open-Air Film Festival am Rathausplatz

Vom 25. Juli bis 2. September wird das Publikum jeden Abend ab 21.00 Uhr begrüßt. Das Filmangebot reicht von europäischen Produktionen, über Blockbuster und international ausgezeichnete Filme, bis hin zu Filmen der “Diagonale“. Das historische Ambiente auf dem Rathausplatz sorgt für die passende Atmosphäre.

Musik an jedem Abend, zwei Mal in der Woche Musik-Live-Acts und ausgewählte Produktionen des Klosterneuburger Kurzfilmwettbewerbes “Shortynale” ergänzen das Programm des Mythos Film Festivals. Außerdem steht Besuchern die internationale Gourmetmeile täglich bereits ab 17.00 Uhr zur Verfügung und bietet Gaumenfreuden von Österreich, Spanien, Indien bis Griechenland.

Mythos Film Festival in NÖ: Das Programm im Überblick

Mi, 25. Juli, 21.00 Uhr

Arthur und Claire

Do, 26. Juli, 21.00 Uhr

Im Zweifel glücklich

Fr, 27. Juli, 21.00 Uhr

Die Sch´tis in Paris- Eine Familie auf Abwegen

Sa, 28. Juli, 21.00 Uhr

Fünf Freunde und das Tal der Dinosaurier

So, 29. Juli, 21.00 Uhr

Lady Bird

Mo, 30. Juli, 21.00 Uhr

Die Wunderübung

Di, 31. Juli, 21.00 Uhr

Der Sex-Pakt

Mi, 1. August, 21.00 Uhr

The Square

Do, 2. August, 21.00 Uhr

Wohne lieber ungewöhnlich

Fr, 3. August, 21.00 Uhr

Madame Aurora und der Duft nach Frühling

Sa, 4. August, 21.00 Uhr

Hilfe, ich habe meine Eltern geschrumpft

So, 5. August, 21.00 Uhr

Three Billboards outside Ebbing, Missouri

Mo, 6. August, 21.00 Uhr

Herrliche Zeiten

Di, 7. August, 21.00 Uhr

Die dunkelste Stunde

Mi, 8. August, 21.00 Uhr

Swimming with Men

Do, 9. August, 21.00 Uhr

Shape of Water – Das Flüstern des Wassers

Fr, 10. August, 21.00 Uhr

Der andere Liebhaber

Sa, 11. August, 21.00 Uhr

Wendy 2 – Freundschaft für immer

So, 12. August, 21.00 Uhr

Murer – Anatomie eines Prozesses

Mo, 13. August, 21.00 Uhr

The Green Lie

Di, 14. August, 21.00 Uhr

Shortynale – Kurzfilmfestival

Mi, 15. August, 21.00 Uhr

Licht

Do, 16. August, 21,00 Uhr

Die beste aller Welten

Fr, 17. August, 21.00 Uhr

Game Night

Sa, 18. August, 21.00 Uhr

Papa Moll und die Entführung des fliegenden Hundes

So, 19. August, 21.00 Uhr

The Death of Stalin

Mo, 20. August, 21.00 Uhr

Das Leuchten der Erinnerung

Di, 21. August, 21.00 Uhr

Wunder

Mi, 22. August, 21.00 Uhr

Docteur Knock – Ein Arzt mit gewissen Nebenwirkungen

Do, 23. August, 21.00 Uhr

Monsieur Pierre geht online

Fr, 24. August, 21.00 Uhr

Baumschlager

Sa, 25. August, 21.00 Uhr

Mein Freund, die Giraffe

So, 26. August, 21.00 Uhr

Dunkirk

Mo, 27. August, 21.00 Uhr

Drei Eier im Glas

Di, 28. August, 21.00 Uhr

Schatz, nimm du sie!

Mi, 29. August, 21.00 Uhr

Liebe zu Besuch

Do, 30. August, 21.00 Uhr

Die Schöne und das Biest

Fr, 31. August, 21.00 Uhr

Red Sparrow

Sa, 01. September, 21.00 Uhr

Conni und Co 2 – Das Geheimnis des T-Rex

So, 02. September, 21.00 Uhr

Django – Ein Leben für die Musik

>> Mehr zum Mythos Film Festival in Klosterneuburg lesen Sie hier

(Red)