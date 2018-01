Mit den Winterläufen im Wiener Prater auf den Vienna City Marathon vorbereiten

Die Vorbereitungen für das 35. Jubiläum des Vienna City Marathons starten bereits am Sonntag, den 14. Jänner, wobei die Teilnehmer der VCM Winterlaufserie im Wiener Prater zwischen Halbmarathon oder 7- bzw. 14-Kilometer-Distanz wählen können.

Der Lauf ist die perfekte Gelegenheit, Schwung ins eigene Training für den Vienna City Marathon zu bringen. Um 10.00 Uhr fällt für rund 900 Teilnehmer der Startschuss, Online-Anmeldungen sind bis Donnerstag, 11. Jänner auf der Website möglich. Alle Finisher erhalten eine Erinnerungsmedaille, die sie direkt im Ziel mit Namen und Laufzeit gravieren lassen können.

Winterläufe im Prater sollen auf Vienna City Marathon vorbereiten

Nach dem Start Mitte Jänner finden am 11. Februar und am 11. März zwei weitere VCM-Winterläufe statt, Beginn ist ebenfalls um 10.00 Uhr. Die Veranstaltungen werden vom Team des Vienna City Marathon organisiert.

Ein wichtiger Beweggrund für die Durchführung ist die Unterstützung einer langfristigen Vorbereitung auf alle Bewerbe des Vienna City Marathons am 21. und 22. April. Neben der VCM-Winterlaufserie bietet das VCM-Team in Zusammenarbeit mit der Sportordination wöchentlich kostenlose Trainingsläufe an, die abwechselnd an der Alten Donau und im Schlosspark Laxenburg stattfinden.

