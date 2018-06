LIVE von der Fußball-WM 2018 in Russland: Alle Spiele, alle Tore, alle Highlights

Das Live-Center zur Fußball-Weltmeisterschaft 2018

Sie wollen kein Spiel bei der Fußball-WM 2018 in Russland verpassen? Hier finden Sie die Live-Ticker zu den Matches, die Aufstellung, die Live-Tabelle der einzelnen Gruppen und alle Tore und Vorlagen. Mit dem Datenventer halten wir Sie während der WM den ganzen Tag auf dem Laufenden.

Der britische Popstar Robbie Williams und die brasilianische Fußball-Ikone Ronaldo treten bei der Eröffnungsfeier der Fußball-WM am Donnerstag in Moskau auf. “Ich habe viel in meiner Karriere gemacht, und eine FIFA-WM vor 80.000 Fußballfans im Stadion und vielen Millionen in der ganzen Welt zu eröffnen, übersteigt meine Träume”, sagte Williams einer FIFA-Mitteilung zufolge am Montag.

Die Fußball-WM 2018 beginnt am Donnerstag mit dem Spiel von Gastgeber Russland gegen Saudi-Arabien um 17.00 Uhr MESZ. Etwa eine halbe Stunde zuvor soll die Eröffnungsfeier im Moskauer Luschniki-Stadion starten. Nach Angaben der Veranstalter soll ein Schwerpunkt auf Musik liegen.

